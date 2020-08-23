В Бишкеке 23 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 13 часов 34 минут.
У кого намечается той
Роза Отунбаева
Родилась 23 августа 1950 года во Фрунзе. Президент переходного периода Кыргызстана. Она правила страной с июня 2010 года по декабрь 2011-го.
Памятные даты
Состоялся первый матч сборной Кыргызстана по футболу
Первый матч команда сыграла 23 августа 1992 года в рамках Кубка Центральной Азии против сборной Узбекистана в Ташкенте, на стадионе «Пахтакор».
Матч завершился победой сборной Узбекистана со счетом 3:0.
Первый в истории матч сборной Кыргызстана должен был состояться 16 июля 1992-го против сборной Туркмении, но он не состоялся из-за неявки соперника.
Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации
Эта дата установлена в 1998 году по рекомендации 150-й сессии исполнительного совета ЮНЕСКО в день восстания рабов Сан-Доминго и Гаити в 1791 году, которое положило начало процессу ликвидации системы рабства. ЮНЕСКО предлагает всем государствам — членам ООН принимать участие в памятных мероприятиях.
Несмотря на то что рабство отменено и осуждено на международном уровне, оно по-прежнему существует в новых формах и затрагивает миллионы человек во всем мире. По данным ООН, каждый год миллионы людей, в основном женщины и дети, становятся жертвами обмана и насилия, превращаются в «живой товар» и подвергаются эксплуатации.
День рождения Всемирной паутины
В этот день в 1991 году сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Тим Бернерс-Ли открыл публичный доступ к первому в мире веб-серверу. Два года спустя ЦЕРН объявила о решении сделать исходный код технологии открытым.
Идею глобального гипертекстового проекта предложил Бернерс-Ли в 1989 году, а с 1991 по 1993 год он продолжал работу над Всемирной паутиной (World Wide Web), собирая отзывы пользователей и координируя работу проекта.
Стоит отметить, что понятие «Всемирная паутина», вопреки сложившимся стереотипам, не тождественно понятию «интернет».
World Wide Web — это распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к системе компьютерных сетей (интернету).
Люди, которые меняли мир
Родился заслуженный ирригатор Киргизской ССР Асан Кожомкулов
Родился 23 августа 1932 года в селе Джаны-Алыш Кеминского района Чуйской области. Заслуженный ирригатор Киргизской ССР, лауреат Госпремии в области науки и техники.
В Баткенском районе доверили строительство крупного уникального Тортгульского водохранилища, которому в 2002-м, уже после смерти Асана Кожомкулова, присвоили его имя.
В 1972 году утвержден министром водного хозяйства Киргизской ССР, в 1979-1990 работал начальником Главкиргизводстроя Минводхоза СССР. В эти годы он непосредственно участвовал в строительстве Кировского, Нижне-Ала-Арчинских водохранилищ, Кара-Балтинской и Куланакской оросительных систем, Большого Таласского канала и крупных водозаборов, водопроводных сетей, создавал в Сузакском и Баткенском районах новые совхозы.
Асана Кожомкулова пять раз избирали депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.
Он награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени и двумя орденами «Знак Почета», многими медалями.
Умер профессор Акматбек Джаманбаев
Родился 5 декабря 1933 года. Доктор технических наук, профессор, отличник энергетики и электрификации СССР, отличник народного образования Киргизской ССР.
Работал заведующим кафедрой, деканом, затем проректором Фрунзенского политехнического института, директором Института комплексного использования природных ресурсов АН Киргизской ССР.
Являлся крупным ученым в области рационального использования теплоэнергетических ресурсов Кыргызстана.
При его участии и научном руководстве разработана новая технология получения бездымных, водостойких и термостойких брикетов угля, энергетических и технологических газов из кыргызских углей.
Он внес существенный вклад в разработку теории и технологии рационального использования углей республики и других энергетических источников. Составитель терминов для Кыргызской энциклопедии.
Умер заслуженный архитектор Кыргызстана Аскар Исаев
Родился в 1931 году в городе Фрунзе.
В 1959-1961-х работал в Институте «Кыргызпроект» и возглавлял Союз архитекторов республики. С 1968 по 1974 год занимал пост главного архитектора города Фрунзе. С 1986 по 1991 год вновь возглавил Союз архитекторов Кыргызстана.
Горожанам Аскар Исаев знаком, прежде всего, зданием Дома правительства (1974) и бишкекскими курантами (1980). Ему также принадлежат проекты ресторана «Сейил» на бульваре Эркиндик (1970) и гастронома «Иссык-Куль».
Помимо архитектуры, Аскар Исаев увлекался скульптурой и стал автором таких монументов, как постамент Ленину на площади Ала-Тоо, памятники Михаилу Фрунзе и Токтогулу Сатылганову. Кроме того, он написал тексты к песням «Тан сыры», «Энсоо», «Элегия», «Жаш курак» и другим.
Умер в 2016 году.
Куда сходить
Культура