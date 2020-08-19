Джалал-Абадское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме

Для успешного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода специалисты Джалал-Абадского предприятия высоковольтных электрических сетей выполнили капитальный ремонт 35 подстанций и высоковольтных линий 110 киловатт и выше протяженностью 35 километров. Об этом сообщили в ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Читайте по теме Ошское предприятие высоковольтных электрических сетей готовится к зиме

Параллельно с ремонтными работами заменяют старое оборудования на новое. На подстанции «Таш-Кумыр» заменят силовой трансформатор. На подстанциях «Бегабад», «Жийде», «Районная», «Базар-Коргон», «Таш-Кумыр» планируют поменять высоковольтные вводы (проходные изоляторы больших габаритов) 110 киловольт. На подстанциях «Кристалл» и «Торобаева» заменят аккумуляторные батареи.

К работе в зимних условиях готовятся также производственные здания, сооружения и автотранспортные средства.