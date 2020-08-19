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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ предоставила КР 100 кислородных концентраторов для борьбы с COVID-19

ВОЗ передала Министерству здравоохранения Кыргызстана 100 кислородных концентраторов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По его данным, общая стоимость гуманитарной помощи составляет $59 тысяч. Ее предоставили по запросу правительства Кыргызстана. Минздрав планирует распределить кислородные концентраторы по стране.

Ранее ВОЗ передала Кыргызстану средства индивидуальной защиты, наборы для ПЦР-тестирования, запасы расходных лабораторных материалов для сбора образцов и тестирования (пробирки, тампоны для взятия мазков, наборы, реагенты и другие).

Кроме того, организация оказывает поддержку через циклы онлайн-обучения работников здравоохранения, включая специалистов лабораторий, организаций первичного здравоохранения, больниц, специалистов в области общественного здравоохранения, для реагирования на COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162866/
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