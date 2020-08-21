Бишкеке 21 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 39 минут.
Отключения света, газа, воды
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9.30-19.00 — микрорайон «Восток-5», 9, 10, проспект Чуй, 43, 43/1, 45/1, 47/1, улицы Куренкеева, Окрайная, переулки Керимова, Алайский;
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10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Рухий Мурас» (6, 7 улицы), улицы Федорова, Куренкеева, Абдрахманова, Баялинова, Суюнбаева, Ереванская, переулки Мирный, Таллинский, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Казиев М, Проектируемая;
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8.00-17.00 — жилмасивы «Каинда», «Ак-Тилек»;
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9.00-18.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Ошская, Товарная, Шуш-Тюбе, Орозова, Путейская, переулки Почтовый, Гатчинский;
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9.30-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 11, 10, Шералиева, Абдрахманова, Он-Арча, Шербет, Сулуу-Тор, Садыбакасова, Ойсул-Ата), улица Патриса Лумумбы, 76, 88;
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9.30-13.00 — отрезки улиц Токтогула, Байтика Баатыра, Сыдыкова.
Памятные даты
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.
Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.