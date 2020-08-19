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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев

В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 166 кыргызстанцев. Об этом сообщили в МИД КР.

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По его данным, в Кыргызстан прибыл чартерный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Рейсом прилетели остро нуждающиеся в возвращении в Кыргызстан граждане из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Тюмени, Сургута, Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Кургана, Перми и других городов (имеющие различные заболевания, преклонного возраста, беременные женщины и матери с маленькими детьми, а также граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). Список пассажиров составлялся с учетом поступивших обращений граждан и кыргызских диаспоральных организаций из регионов и городов Уральского федерального округа», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162864/
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