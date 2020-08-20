В Бишкеке 20 августа без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 42 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Фучика, Чуйкова, Киевской, Раззакова, Токтогула;
- 9.30-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Байматова, Субан-Ата), отрезки улиц Фере, Маяковского, Сеченова;
- 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 10-я, 11-я, Абдрахманова, Он-Арча, Садыбакасова, Шербет, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 84, 66;
- 10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой» (3-я, 4-я улицы), «Тунгуч», «44 га», «Рухий Мурас», микрорайон «Восток-5», улицы Буденного, Салиевой, Комсомольская.
С 9.00 до 21.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева, рекой Ала-Арчой, а также улицами Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина, Элебесова, Элебаева, Байтика Баатыра. Подробнее
У кого намечается той
Гульнара-Клара Самат
Памятные даты
Запатентован телефон с наборным диском
20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.
На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е годы рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.
Люди, которые меняли мир
Родилась профессор Валентина Курдюмова
Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.
Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.
Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Н.Исанова.
Родился военачальник Александр Максимцев
Родился в 1963 году в Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015-го, летчик-снайпер.
Общий налет генерал-майора Александра Максимцева составляет около 10 тысяч часов.
Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.
Умер поэт Усенкул Джумабаев
В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.
С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного совета Киргизской ССР VII созыва.
Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.
Умер в 1976 году.
Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев
Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971-го концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.
В 1993 году ему присвоено звание «Народный артист КР».
Умер 20 августа 2014-го.
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Культура