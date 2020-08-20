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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 августа без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 42 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Фучика, Чуйкова, Киевской, Раззакова, Токтогула;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Байматова, Субан-Ата), отрезки улиц Фере, Маяковского, Сеченова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 10-я, 11-я, Абдрахманова, Он-Арча, Садыбакасова, Шербет, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 84, 66;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой» (3-я, 4-я улицы), «Тунгуч», «44 га», «Рухий Мурас», микрорайон «Восток-5», улицы Буденного, Салиевой, Комсомольская.

С 9.00 до 21.00 будет прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Суеркулова, Тыныстанова, Ахунбаева, рекой Ала-Арчой, а также улицами Медерова, Радищева, Толстого, Жукеева-Пудовкина, Элебесова, Элебаева, Байтика Баатыра. Подробнее

У кого намечается той

Гульнара-Клара Самат

Родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Памятные даты

Запатентован телефон с наборным диском

20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е годы рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Курдюмова

Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.

Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.

Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Н.Исанова.

Родился военачальник Александр Максимцев

www.newsvl.ru
Фото www.newsvl.ru. Александр Максимцев

Родился в 1963 году в Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015-го, летчик-снайпер.

Общий налет генерал-майора Александра Максимцева составляет около 10 тысяч часов.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.

Умер поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952-го работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962 года заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972-го являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958-м. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971-го концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова.

В 1993 году ему присвоено звание «Народный артист КР».

Умер 20 августа 2014-го.

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162861/
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