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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 22 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 255 тысяч 96. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 22 миллиона 136 тысяч 954 человека. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 482 тысячи 416), Бразилии (3 миллиона 407 тысяч 354), Индии (2 миллиона 767 тысяч 253), России (930 тысяч 276), Южной Африке (592 тысячи 144), Перу (541 тысяча 493), Мексике (531 тысяча 239), Колумбии (489 тысяч 122) и Чили (388 тысяч 855).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 14,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 228 тысяч 150 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 780 тысяч 908. За последние сутки показатель вырос на 6 тысяч 874 человека. В том числе в США скончались 171 тысяча 821 человек, Бразилии — 109 тысяч 888, Мексике — 57 тысяч 774, Индии — 52 тысячи 888 и Великобритании — 41 тысяча 466.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 325 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 103 тысячи 571, Узбекистане — 36 тысяч 352, Таджикистане — 8 тысяч 131.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162852/
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