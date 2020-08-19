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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Глава ВОЗ предложил глобальный план всеобщего обеспечения вакциной от COVID-19

Не повторять прошлых ошибок и не применять изоляционистский подход к разработке и производству вакцины от COVID-19 призвал на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Об этом сообщает «Новости-ООН».

Тедрос Гебрейесус отметил, что лидеры государств прежде всего хотят защитить собственных граждан, но меры по противодействию пандемии должны носить коллективный характер.

«Речь идет не о благотворительности. На горьком опыте мы поняли, что наикратчайший путь остановить пандемию и возобновить экономическое развитие, — это скорейшая защита групп с повышенным риском, а не всего населения отдельных стран», — отметил он.

Глава ВОЗ напомнил, что именно сотрудничество между государственным и частным секторами привело к увеличению производства средств индивидуальной защиты и диагностических комплектов, что в свою очередь, позволило обеспечить ими нуждающихся на справедливой основе.

Сейчас, когда идет работа над новыми средствами диагностики, лекарствами и вакцинами, Тедрос Гебрейесус призвал не повторять прошлых ошибок и предостерег от того, что он назвал «вакцинным национализмом».

По его словам, планы ВОЗ распределения вакцины на основе принципов справедливости и равноправия включают два этапа. На первом предлагается ее распределить одновременно в равных пропорциях во все страны, участвующие в ее разработке. На втором — среди стран, которым грозит наибольшая эпидемиологическая опасность. Он отметил, что приоритет при вакционировании должны получить медики и соцработники, пожилые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями.

«Если мы не сможем защитить людей из групп риска повсюду и сразу, нам не удастся мгновенно стабилизировать системы здравоохранения и восстановить глобальную экономику», — предупредил генеральный директор ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162843/
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