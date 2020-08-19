В Кыргызстане еще у семи медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали семь случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке COVID-19 заразились 3 медика, в Баткенской области — 3, Иссык-Кульской — 1.

За сутки из стационаров с выздоровлением выписаны 4 медицинских работника. Из домашней самоизоляции выписаны 7 медиков.

Всего за весь период коронавирус выявили у 3 тысяч 45 медиков, выздоровели — 2 тысячи 363.