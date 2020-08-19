В Кыргызстане выявили 179 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявлено — 39, Оше — 8, Чуйской области — 17, Ошской — 24, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 26, Баткенской — 22, Таласской — 1.

Всего за весь период зарегистрировали 42 тысячи 325 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.