В Караколе продлили время работы кафе и ресторанам

В Караколе кафе и ресторанам разрешили работать до 23.00. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, решение приняли на заседании городского штаба по противодействую распространения коронавирусной инфекции.

«Многие поддержали эту инициативу с условием запрета проведения праздничных мероприятий (дни рождения, юбилеи, тои). Мэрия Каракола призывает горожан соблюдать масочный режим, не подвергать опасности свое здоровье и здоровье окружающих, без крайней необходимости не выходить на улицу», — проинформировали в муниципалитете.