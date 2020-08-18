В Джалал-Абаде будут штрафовать граждан, которые вовремя не уплатят налоги. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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По ее данным, жители до 1 сентября должны уплатить транспортный налог, до 2 сентября — жилищный, квартирный и земельный налоги. За несвоевременную уплату грозит административное взыскание.

«Представители Налоговой службы совместно с территориальными управлениями и кондоминиумами провели совещание. Они предложили проводить разъяснения для жителей на местах. Квартальные и домкомы будут информировать жителей о своевременной уплате налогов. Это можно сделать через кассы всех банков, почтовое отделение, а также терминалы, мобильный и интернет-банкинг, платежные карты», — проинформировали в муниципалитете.