Чаще всего кыргызстанцы умирают от болезней органов кровоснабжения

Смертность по республике за последние пять лет показывает, что почти в половине случаев ее причиной становятся болезни органов кровоснабжения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, на втором месте — новообразования. Затем идут травмы и отравления, болезни органов пищеварения. Болезни органов дыхания находятся на пятой позиции причин смертности в КР.

За 2019 год количество смертей в абсолютном значении составило 33 тысячи 519 случаев. Из них 17 тысяч 297 случаев приходится на болезни системы кровообращения, 4 тысячи 169 — на онкологию, 1 тысяча 876 — на органы дыхания.

«Оперативный анализ за семь месяцев 2019-го и 2020 года не показал избыточной смертности (количество умерших свыше средних показателей в течение определенного периода времени)», — отметил он.