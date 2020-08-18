Коронавирус в Кыргызстане. Российские медики вылечили более 400 военнослужащих

Военные медики Министерства обороны России продолжают оказывать помощь в военно-лечебных учреждениях Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

По данным ведомства, группа из 19 человек одной из первых прибыла в Бишкек в рамках двусторонних договоренностей для оказания комплексной помощи в борьбе с пандемией COVID-19.

«Военные специалисты, в числе которых анестезиологи, терапевты, пульмонологи, были поделены на шесть врачебно-сестринских бригад. Их направили в два военных госпиталя — в городах Бишкеке и Оше. За это время российские медики оказали помощь около 400 военнослужащим, членам их семей, а также военным пенсионерам. Кроме того, военные медики провели методические занятия для кыргызских коллег по организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и тактике ведения пациентов», — проинформировали в Генштабе.