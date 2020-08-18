Вместо юбилея: Роза Отунбаева запускает акцию «Добрые цветы медикам»

Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой» запускает акцию «Добрые цветы медикам». Об этом говорится на сайте организации.

Уточняется, что через несколько дней экс-президент переходного периода Роза Отунбаева будет отмечать юбилей. Она просит всех, кто собирается дарить ей цветы, не делать этого, а направить средства на специальный счет.

«Все аккумулированные средства будут переданы нашим самоотверженным медсестрам, работающим в красной зоне. Можно сказать, что добрые дела любят тишину. Но я считаю, что только не сегодня. Сейчас то время, когда добром необходимо делиться, его нужно множить, им нужно заражать окружающих», — сказала Роза Отунбаева, комментируя свою инициативу.

Уточняется, что «добрые цветы» можно перечислить на «Элсом»: 0552252599.

Фонд предоставит данные медсестер, которые получат материальную поддержку.

Ранее, напомним, Роза Отунбаева пожертвовала 1 миллион сомов из своей пенсии для поддержки медицинских работников, ухаживающих за пациентами с коронавирусом, передала по 150 тысяч сомов Таласской областной больнице и в дневной стационар в жилмассиве «Ынтымак», партия хирургических масок была отправлена в Нарынскую область.