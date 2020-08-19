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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

Бишкеке 19 августа без осадков. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 13 часов 44 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Дубосековской, Калыка Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Исакеева), улица Дружбы, переулок Магнитогорский;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Джал», жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Шербет, Кара-Кужур, Аилчиева, Бердибаева, Термечикова, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 86;
  • 9.30-13.00 — отрезок улицы Фучика, Васильевское шоссе.

У кого намечается той

Мамыржан Рахимов

Родился 19 августа 1968 года. Мэр Баткена.

Памятные даты

Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.

Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009-м по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.

Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Байышбек Будайчиев

Родился 19 августа 1944 года в селе Чым-Коргон Чуйской области. Искусствовед, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный деятель культуры КР, академик Национальной академии художеств имени Тургунбая Садыкова.

Принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.

Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Бубусары Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.

Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.

Родился спортсмен Александр Блинов

Родился 19 августа 1954 года в городе Фрунзе. Советский спортсмен-конник.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980-м завоевал две медали — «золото» в командном первенстве и «серебро» в личном.

Александр Блинов начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162799/
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