19:20
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество

19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Дубосековской, Калыка Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Исакеева), улица Дружбы, переулок Магнитогорский;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Джал», жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Шербет, Кара-Кужур, Аилчиева, Бердибаева, Термечикова, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 86;
  • 9.30-13.00 — отрезок улицы Фучика, Васильевское шоссе.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Озгоруш), Кара-Жигач (улицы Некрасова, Фрунзе, Шопокова, переулок Веселый), Карла Маркса (улица Карла Маркса), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Новая, Проектируемая, Какебаев), Гроздь (улицы Верхняя Атбашы, Мелиораторов), Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина, Некрасова), Горная Маевка, Кой-Таш, Бирдик, Прохладное;
  • 8.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча;

Сокулукский РЭС

  • 9.30-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Поле-Чудес», улицы Корсаковых, Дмитрева, Гоголя, Ала-Арчинская, Степная, Пушкина, Усупбаева, Учительская, Луговая, Северная, Ворошилова, Фрунзе, Токтогула, Колхозная, Деповская, Крупская, Молодежная, Тынчтык, Ошская, Школьная, Восточная, Свердлова, Гагарина, Репина, Кирова, Садовая, Пишпек, Гагарина, Восточная, Заводская), Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Южный (улицы Юбилейная, Гагарина, Комарова), Камышановка (улица Чуйская);
  • 9.00-18.00 — село Сокулук (улицы Белинского, Фрунзе, Зеленая, 40 лет Победы, Степная, Новая);
  • 10.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Взлетный (авиагородок);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Крупская, Петровка (улицы Беш-Терек, Молодежная, Фрунзе, МТФ) Сретенка (улицы Новая, Крупская), Томон-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык;

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Кызыл-Дыйкан, Кайырма, Бекитай, Боксо-Жол;

Панфиловский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кайынды (улица Комсомольская), село Чалдыбар (улицы Чапаева, Советская);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Карла Маркса), Новопокровка (улица Строительная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Чуй (улицы Покровская, Гагарина, Бригадная, Советская).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Уч-Добо, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, город Ош (село Учар, улицы Эсенжанова, Ноокатская, микрорайон «Ак-Тилек», 1, 5-15, 9, 23), села Агартуу, Маданият, Калинина, Большевик, Зарбалик, Мамажан.
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Халмион, город Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тура-Таш», «Тулку-Таш», село Бужум).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162798/
просмотров: 341
Версия для печати
Материалы по теме
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 августа: где в регионах отключат свет
14 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
10 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
8 августа: где в регионах отключат свет
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Новый Globus для любимой страны Новый Globus для любимой страны
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Lalafo 5&nbsp;лет! Lalafo 5 лет!
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
18 августа, вторник
19:02
Цифра дня. 41 тысяча 141 заявка опубликована за полгода на портале госзакупок Цифра дня. 41 тысяча 141 заявка опубликована за полгода...
18:45
На трассе Бишкек — Ош повесился мужчина. Родные отказались от вскрытия
18:41
Лабораторию по изготовлению наркотиков выявили в Бишкеке оперативники СБНОН
18:30
19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:10
Прозрачный туалет в новом Парке здоровья Бишкека затемнили