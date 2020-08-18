19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Дубосековской, Калыка Акиева, Киевской, Тимирязева, Сыдыкова;

9.00-19.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Исакеева), улица Дружбы, переулок Магнитогорский;

9.30-18.00 — микрорайон «Джал», жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Шербет, Кара-Кужур, Аилчиева, Бердибаева, Термечикова, Шералиева), улица Патриса Лумумбы, 86;

9.30-13.00 — отрезок улицы Фучика, Васильевское шоссе.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кашка-Суу (улица Озгоруш), Кара-Жигач (улицы Некрасова, Фрунзе, Шопокова, переулок Веселый), Карла Маркса (улица Карла Маркса), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Новая, Проектируемая, Какебаев), Гроздь (улицы Верхняя Атбашы, Мелиораторов), Аламедин (улицы Первомайская, Гагарина, Некрасова), Горная Маевка, Кой-Таш, Бирдик, Прохладное;

8.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча;

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Новопавловка (жилмассив «Поле-Чудес», улицы Корсаковых, Дмитрева, Гоголя, Ала-Арчинская, Степная, Пушкина, Усупбаева, Учительская, Луговая, Северная, Ворошилова, Фрунзе, Токтогула, Колхозная, Деповская, Крупская, Молодежная, Тынчтык, Ошская, Школьная, Восточная, Свердлова, Гагарина, Репина, Кирова, Садовая, Пишпек, Гагарина, Восточная, Заводская), Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Южный (улицы Юбилейная, Гагарина, Комарова), Камышановка (улица Чуйская);

9.00-18.00 — село Сокулук (улицы Белинского, Фрунзе, Зеленая, 40 лет Победы, Степная, Новая);

10.00-17.00 — села Жаны-Жер (улицы Молодая Гвардия, 20-й хутор, Бакинская, Лесхоз), Восточное (улица Дружбы), Взлетный (авиагородок);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Крупская, Петровка (улицы Беш-Терек, Молодежная, Фрунзе, МТФ) Сретенка (улицы Новая, Крупская), Томон-Суу, Ак-Башат, Бала-Айылчы, Мураке, Чон-Арык, Кепер-Арык;

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Кызыл-Дыйкан, Кайырма, Бекитай, Боксо-Жол;

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — город Кайынды (улица Комсомольская), село Чалдыбар (улицы Чапаева, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Карла Маркса), Новопокровка (улица Строительная);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — село Чуй (улицы Покровская, Гагарина, Бригадная, Советская).

3 Ошская область

9.00-18.00 — сельские управы Чон-Алай, Кашка-Суу, Жекенди, Гульчо, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Жошолу, Алай, Сары-Таш, Сары-Могол, Талды-Суу, Уч-Добо, Кара-Кочкор, Кашка-Жол, город Ош (село Учар, улицы Эсенжанова, Ноокатская, микрорайон «Ак-Тилек», 1, 5-15, 9, 23), села Агартуу, Маданият, Калинина, Большевик, Зарбалик, Мамажан.

4 Баткенская область