14:46
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество

Проблем с экспортом сельхозпродукции в страны ЕАЭС нет

Проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции на территорию ЕАЭС нет. Об этом сообщили в департаменте карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По его данным, в связи с эпидситуацией во всем мире департамент провел переговоры с уполномоченными органами по карантину растений государств-членов ЕАЭС (РФ и РК), обсудив вопросы по беспрепятственному экспорту сельскохозяйственной продукции на территорию ЕАЭС.

За семь месяцев экспорт отечественной продукции в страны ЕАЭС, ЕС, США и другие составил 400 тысяч 848,2 тонны. Больше всего было вывезено зерновых и зернобобовых (134 тысячи 335,7 тонны), овощей — 109 тысяч 396,4 тонны, меньше всего — семян (248 тонн).

Из стран ЕАЭС, ЕС, КНР, Узбекистана и других импортировано 228 тысяч 534,7 тонны сельскохозяйственной продукции. При этом больше всего ввезено продуктов питания (81 тысяча 15,2 тонны), зерновых и зернобобовых (53 тысячи 758,6 тонны), меньше всего — бахчевых (1 тысяча 115 тонн).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162789/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан увеличит экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции
Более 80 точек продажи запчастей для сельхозтехники открылись в Кыргызстане
Производители просят у правительства разрешение на экспорт защитных масок
Вице-спикер предлагает покупать иностранную валюту, а не вывозить ее за рубеж
Кыргызстан начал экспортировать мазут в Грузию
Полный запрет на ввоз сельхозпродукции из Китая хочет ввести Кыргызстан
Нужно поддерживать ориентированные на экспорт компании, считает президент
Овец из Кыргызстана начали экспортировать в Узбекистан
Экспорт продукции Кыргызстана в страны ЕАЭС уменьшился на 3,6 процента
Кувейт снял запрет на ввоз из Кыргызстана всех видов мяса и мясной продукции
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
В&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;сутки от&nbsp;коронавируса скончался один человек В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Бизнес
Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей? Как выбрать оптимальное жаропонижающее средство для детей?
Lalafo 5&nbsp;лет! Lalafo 5 лет!
Новости технического развития Мобильного оператора&nbsp;О! Новости технического развития Мобильного оператора О!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
18 августа, вторник
14:40
В Кыргызстане усилили контроль за соблюдением запрета на праздничные мероприятия В Кыргызстане усилили контроль за соблюдением запрета н...
14:33
Выборы-2020. Партия «Ата Мекен» огласила топ-10 избирательного списка
14:31
Муниципальные парковки будут бесплатными в выходные и праздничные дни
14:12
В Бишкеке водитель Honda не справился с управлением и перевернулся
14:01
Неработающий вертолет президента и другие проблемы Сил воздушной обороны КР