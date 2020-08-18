Проблем с экспортом сельхозпродукции в страны ЕАЭС нет

Проблем с экспортом сельскохозяйственной продукции на территорию ЕАЭС нет. Об этом сообщили в департаменте карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации.

По его данным, в связи с эпидситуацией во всем мире департамент провел переговоры с уполномоченными органами по карантину растений государств-членов ЕАЭС (РФ и РК), обсудив вопросы по беспрепятственному экспорту сельскохозяйственной продукции на территорию ЕАЭС.

За семь месяцев экспорт отечественной продукции в страны ЕАЭС, ЕС, США и другие составил 400 тысяч 848,2 тонны. Больше всего было вывезено зерновых и зернобобовых (134 тысячи 335,7 тонны), овощей — 109 тысяч 396,4 тонны, меньше всего — семян (248 тонн).

Из стран ЕАЭС, ЕС, КНР, Узбекистана и других импортировано 228 тысяч 534,7 тонны сельскохозяйственной продукции. При этом больше всего ввезено продуктов питания (81 тысяча 15,2 тонны), зерновых и зернобобовых (53 тысячи 758,6 тонны), меньше всего — бахчевых (1 тысяча 115 тонн).