В колледжах учебный год начнется в дистанционном режиме

В колледжах, независимо от формы собственности, учебный год также начнется в онлайн-режиме с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, учебный процесс будет организован с использованием автоматизированных информационных систем, информационных платформ ZOOM, Google classroom, MOODLE, а также ресурсов WhatsApp, Skype, электронной почты, собственных электронных библиотек и электронной библиотеки Kirlibnet.

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«Образовательные организации разрабатывают планы самостоятельной работы студентов в соответствии с учебно-методическими комплексами дисциплин. Они также будут предоставлять материалы для дистанционного обучения, совершенствовать собственные информационные и образовательные ресурсы, принимать меры по обновлению материально-технической базы, необходимой для дистанционного формата», — отметили в ведомстве.

В настоящее время оказывается методическая и техническая поддержка преподавателям колледжей. Консультативный совет при МОН КР выработал систематические рекомендации по подготовке человеческих ресурсов, образовательной среды, цифровой инфраструктуры, методической базы и методам оценивания учебного процесса в онлайн-формате.

С 17 по 19 августа 2020 года Минобразования проводит вебинары, на которых презентуются рекомендации по подготовке учебных заведений к началу учебного года в онлайн-формате.