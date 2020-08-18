Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,8 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 268 тысяч 152. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 21 миллион 881 тысяча 858 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 438 тысяч 325), Бразилии (3 миллиона 359 тысяч 570), Индии (2 миллиона 702 тысячи 681), России (925 тысяч 558), Южной Африке (589 тысяч 886), Перу (535 тысяч 946), Мексике (525 тысяч 733), Колумбии (476 тысяч 660) и Чили (387 тысяч 502).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 13,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 271 тысячу 806 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 774 тысяч 34. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 356 человек. В том числе в США скончались 170 тысяч 497 человек, Бразилии — 108 тысяч 536, Мексике — 57 тысяч 23, Индии — 51 тысяча 797 и Великобритании — 41 тысяча 454.

В Кыргызстане зарегистрировали 42 тысячи 146 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 103,3 тысячи, Узбекистане — 35 тысяч 702, Таджикистане — 8 тысяч 99.