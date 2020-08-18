Для двух больниц Каракола и Чолпон-Аты закупят новое оборудование на сумму свыше 17 миллионов сомов, выделенных из Фонда развития Иссык-Кульской области. Об этом вчера заявили на онлайн-заседании полномочного представительства правительства в регионе.

В заседании участвовали руководители всех районов области, представители мэрии Каракола и Балыкчи.

Список оборудования, которые получат больницы Каракола и Чолпон-Аты, пока не озвучили. Руководство этих медицинских учреждений в ближайшее время подготовит заявку с полным перечнем необходимого. После проведут тендер.

На закупку оборудования из фонда выделили 9 миллионов 500 тысяч сомов для областной больницы Каракола и 7,6 миллиона — для Чолпон-Аты.