В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщил республиканский штаб.

По его данным, летальные случаи зафиксированы в Бишкеке и Баткенской области.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 498 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.