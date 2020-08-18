В Бишкеке задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Сотрудники отдела розыска управления Патрульной службы милиции Бишкека задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

Фото УПСМ. Поисковый отдел управления Патрульной службы милиции задержал водителя, который насмерть сбил женщину

По ее данным, им оказался водитель Toyota Estima, 23-летний житель Бишкека Е.А. В результате поисковых работ его задержали, а автомашину поставили на штрафстоянку.

Напомним, вчера ночью в районе Шампанвинкомбината насмерть сбили женщину около 30-35 лет. Водитель скрылся с места ДТП.