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Общество

В Бишкеке задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся

Сотрудники отдела розыска управления Патрульной службы милиции Бишкека задержали водителя, который насмерть сбил женщину и скрылся. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

УПСМ
Фото УПСМ. Поисковый отдел управления Патрульной службы милиции задержал водителя, который насмерть сбил женщину

По ее данным, им оказался водитель Toyota Estima, 23-летний житель Бишкека Е.А. В результате поисковых работ его задержали, а автомашину поставили на штрафстоянку.

Напомним, вчера ночью в районе Шампанвинкомбината насмерть сбили женщину около 30-35 лет. Водитель скрылся с места ДТП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162758/
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