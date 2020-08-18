Кыргызская железнодорожная больница начала работать в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава со ссылкой на заместителя главного врача лечебного учреждения Ирину Шевцову.

По ее словам, руководство больницы решило проводить домой последнего пациента, выздоровевшего от COVID-19, торжественно.

«Пожилая пациентка К.Ж., 1941 года рождения, поступила в нашу больницу 6 августа. У нее диагностировали COVID-19. 80-летняя женщина с помощью наших врачей вылечилась от двусторонней пневмонии средней тяжести. 15 августа мы торжественно выписали ее и проводили домой», — отметила Ирина Шевцова.

Она добавила, что больница сейчас работает в обычном режиме и принимает всех пациентов в соответствии с направлением медицинского учреждения.