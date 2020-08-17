В Кызыл-Кие провели несанкционированный той. Владельцев кафе оштрафовали

В Баткенской области создана комиссия по проверке заведений на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве регионов.

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Уточняется, что в комиссию входят представители местных органов власти и правоохранительных органов.

«Во время проверки в городе Баткене были оштрафованы 19 точек. Кроме того, в одном из кафе города Кызыл-Кии проводили свадьбу на 70-80 человек. Владельцев заведения оштрафовали и вынесли предупреждение», — сообщили в полпредстве.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане проведение массовых мероприятий запрещено.