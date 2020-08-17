23:31
USD 77.82
EUR 92.12
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кызыл-Кие провели несанкционированный той. Владельцев кафе оштрафовали

В Баткенской области создана комиссия по проверке заведений на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве регионов.

Читайте по теме
В Бишкеке продолжают проводить тои, несмотря на запреты

Уточняется, что в комиссию входят представители местных органов власти и правоохранительных органов.

«Во время проверки в городе Баткене были оштрафованы 19 точек. Кроме того, в одном из кафе города Кызыл-Кии проводили свадьбу на 70-80 человек. Владельцев заведения оштрафовали и вынесли предупреждение», — сообщили в полпредстве.

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане проведение массовых мероприятий запрещено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162746/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
В Баткенской области в результате ДТП пострадали два человека
В Баткенской области задержали участника наркогруппировки
В Баткенской области двое мужчин избили своих жен. Их водворили в ИВС
В Баткенской области начали выпускать средства индивидуальной защиты
Военнослужащим в Баткенской области строят дом на 24 квартиры
Сооронбай Жээнбеков: Фермеры всегда могут рассчитывать на помощь государства
Президент призвал уделять особое внимание реконструкции дорог в регионах
В Баткене в декабре достроят центр по переработке урюка и текстильную фабрику
Сооронбай Жээнбеков: Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения
В Баткенской области разрешили работу общественного транспорта
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay «Газпром Кыргызстан» временно приостанавливает прием платежей через Terem Pay
Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников Dos Credobank поддержал развитие электронных дневников
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
17 августа, понедельник
23:14
Ученые установили точный порядок возникновения первых симптомов коронавируса Ученые установили точный порядок возникновения первых с...
22:47
В Кызыл-Кие провели несанкционированный той. Владельцев кафе оштрафовали
22:25
В Балыкчи около 100 жертв финансовой пирамиды потребовали вернуть их деньги
21:48
За нарушение санитарных норм в Бишкеке оштрафовали точки общепита и супермаркет
21:35
Лица без профильного образования могут быть преподавателями. В каких случаях