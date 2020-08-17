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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Врачи из Башкортостана высоко оценили работу кыргызских коллег

Врачи из Башкортостана (Россия) высоко оценили работу своих кыргызских коллег. Об этом заявил министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов, сообщают в пресс-центре ведомства.

Министр отметил, что в красных зонах медицинских учреждений республики российские медики работали наравне с местными врачами.

Российские коллеги еще раз подтвердили, что протоколы лечения, алгоритмы и другие официальные документы, разработанные Министерством здравоохранения Кыргызстана, приняты и внедрены должным образом.

Сабиржан Абдикаримов

«Они прибыли к нам 23 июля в рамках договоренности президентов России и Кыргызстана. Около месяца они вели активную работу в медицинских учреждениях всех регионов страны и участвовали в лечении наших граждан. Они давали нам рекомендации и предложения, необходимые для борьбы с COVID-19. В результате работы российских врачей в Кыргызстане произошел двусторонний, позитивный обмен опытом», — сказал Сабиржан Абдикаримов.

Сабиржан Абдикаримов высоко оценил поддержку своих российских коллег и вручил им Почетные грамоты, а также символические подарки членам делегации. Кроме этого, простые кыргызстанцы написали благодарственные письма и передали подарки через журналистов.

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Заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан Евгений Кустов поблагодарил кыргызский народ за гостеприимство и доброту.

«Кыргызстан для нас стал вторым домом. Здесь очень много опытных и любящих свою профессию врачей. Мы высоко оценили их большой труд в борьбе с COVID-19. Нам будет не хватать чистого воздуха и красивых гор Кыргызстана. Мы полностью выполнили поставленные перед нами задачи. Мы гордимся тем, что работали бок о бок с нашими кыргызскими коллегами в борьбе с коронавирусной инфекцией», — отметил он.

В ведомстве добавили, что сегодня делегация из Башкортостана улетела на родину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162733/
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