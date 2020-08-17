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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке будет работать два стационара. Остальные законсервированы

В Бишкеке продолжат работать только два стационара: дневной — на базе Дворца спорта имени Кожомкула и круглосуточный — в муниципальном предприятии «Бишкекпекарня» в микрорайоне № 12. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, накануне в шесть стационаров за медпомощью обратилось 150 горожан, круглосуточный стационар на базе «Бишкекпекарни» принял 174 человека.

«В связи с уменьшением количества обращений городская чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия (ЧППК) приняла решение о консервации еще четырех стационаров: ФОК «Газпром» на улице Жайыла Баатыра, СДЮСШОР имени Санатбаева в микрорайоне «Восток-5», в школе-гимназии № 68, средней школе № 96. Медицинское оборудование, койки и другой инвентарь бережно сохранены, прошли дезинфекцию, кварцевание», — отметили в мэрии.

В мэрии поблагодарили каждого человека, который помогал лечить людей и поддерживал работу медиков, и призвали горожан не заниматься самолечением, а обращаться в кол-центр 118 или ЦСМ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162731/
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