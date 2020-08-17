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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ призывает страны больше не вводить карантин из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения призывает правительства государств больше не вводить карантин в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила главный эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове.

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ВОЗ призывает страны для сдерживания болезни ограничиться требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Организация долгое время советовала странам закрываться на жесткий карантин. Но сейчас Мария Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и всех последующих волнах COVID-19, поскольку экономические последствия карантина намного превосходят условный выигрыш в медицинском плане.

Ношения масок и соблюдения социальной дистанции вполне достаточно при этой пандемии, уверяют в ВОЗ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162730/
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