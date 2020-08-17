Волонтеры передали Иссык-Кульской областной больнице коагулометр — аппарат, измеряющий свертываемость крови. Об этом сообщили в волонтерском движении «Помощь Иссык-Кулю».

По данным движения, стоимость аппарата составляет 114 тысяч сомов.

«Сегодня мы получили коагулометр в виде гуманитарной помощи от социального проекта «Помощь Иссык-Кулю», за что мы им очень благодарны», — рассказала заместитель директора областного ЦСМ Чолпон Байзакова.

Она отметила, что на сегодня ситуация на Иссык-Куле стабилизировалась. «В настоящее время в дневном стационаре находится 74 пациента, в ночных — 113 пациента. Эти цифры говорят о том, что по сравнению с пиком заболеваемости число обращений пациентов снизилось», — подчеркнула Чолпон Байзакова.

Замдиректора ЦСМ добавила, что больница нуждается в УЗИ-аппарате.