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Общество

18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Токтогула, Молодой Гвардии;
  • 9.30-15.00 — отрезки улиц Салиевой, Торекула Айтматова, Ялтинской, Жибек Жолу;
  • 9.30-12.00 — жилмассивы «Верхний Орок» (улицы Кырк-Кербен, Орокская, Кочкор-Ата), «Колмо» (улицы Максат, Кенеш, Жеткинчек);
  • 9.30-17.00 — микрорайон «Восток-5», 14;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Садыбакасова), улица Патриса Лумумбы, 58;
  • 10.00-18.00 — микрорайон «Юг-2», улицы Горького, 14, 15, 15а, 19-22, улица Абдрахманова, 118, 102;
  • 10.00-17.00 — жилмассивы «Дордой-2», «Ак-Тилек» (улицы Дзержинского, Кырк-Чоро), улицы Абдрахманова, Мичурина;
  • 12.00-16.00 — улицы Хоперская, 60;
  • 13.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Чуй.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улица Карла Маркса), Кашка-суу (улица Озгоруш), Кара-Жигач (улицы Некрасова, Фрунзе, Шопокова, переулок Веселый), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский), Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Горького, Набережная, Советская, проспект Победы), Гроздь (улицы Верхняя Ат-Башы, Мелиораторов), Таш-Мойнок (улицы Проектируемая, Центральная, Эшимкулов, Новая, Какебаев);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улица Северная), Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Сокулук (улицы 60 лет Киргизии, Фрунзе), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Новая, Сурабалды, Крупской, Тоголока Молдо, Бира, Мира, Шамши, Майтан, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Шопокова, Кайназаровой, Жаны-Турмуш), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Токтогула, Гагарина, Четинди), Конуш (улицы Школьная, Шопокова), поселок Мирный (улицы Спортивная, Трудовая, 40 лет Октября, Интернациональная, Ленина);

Московский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Токтогула), Петровка (улицы Беш-Терек, Молодежная, Фрунзе, МТФ), Александровка (улица Токтогула), Крупское (улица Мира), Ак-Суу (улицы Шолохова, 40 лет Октября), Толок (кошары);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Сары-Булак (улица Ленина), Джекен (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чорголо (улица Гагарина), Чалдовар (камнедробилка);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Буслаева, Южная, Октябрьская, Чуйская, Калинина), села Дружба (улицы Фучика, Тельмана, Карла Маркса), Новопокровка (улица Строительная).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Гульча, Булолу, Будалык, Конур-Добо, Каблан-Кол, Корул, Тобо-Коргон, Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайку, Кенжекул, Кашкар, Монок, Ачы, Бешмойнок, Барак, села Бор-Баш, Жийде, города Кара-Суу (улицы Пушкина, Ленина, Заводская, Хлопзаводская, город Ош (улицы Зайнабетдинов, Ошская, Кара-Суйская, Масалиева, Алайская, Ашимахунова, Аношина, Навои, Привокзальная, Верхнеувамская, Кош-Таш, Ниязова, Монуева, Шакирова, Узгенская).
4
Баткенская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Уч-Коргон, Марказ, Масалиев, Чаувай, Майдан, Халмион, город Кызыл-Кия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162719/
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