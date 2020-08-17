На Иссык-Куле руководителем аппарата полпредства назначили Абдеса Анарбекова

В Иссык-Кульской области назначили руководителя аппарата полпредства в регионе, им стал Абдес Анарбеков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото полпредства Иссык-Кульской области. В регионе назначили руководителя аппарата полпредства Абдеса Анарбекова

По ее данным, сегодня вновь назначенного руководителя аппарата ведомства представили коллективу. До этого Абдес Анарбеков был заведующим организационным отделом аппарата мэрии Бишкека.

Чиновник родился 1 сентября 1984 года во Фрунзе.