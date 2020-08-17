На Иссык-Куле руководителем аппарата полпредства назначили Абдеса Анарбекова

В Иссык-Кульской области назначили руководителя аппарата полпредства в регионе, им стал Абдес Анарбеков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото полпредства Иссык-Кульской области. В регионе назначили руководителя аппарата полпредства Абдеса Анарбекова
По ее данным, сегодня вновь назначенного руководителя аппарата ведомства представили коллективу. До этого Абдес Анарбеков был заведующим организационным отделом аппарата мэрии Бишкека.
Чиновник родился 1 сентября 1984 года во Фрунзе.
- 2001—2006 — учился в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;
- 2008—2010 — работал в управлении социального развития мэрии Бишкека: специалист, ведущий специалист, главный специалист-руководитель аппарата;
- 2010—2013 — работал специалистом мэрии в отделе социального развития, поддержки семьи и детей; в отделе организационной работы — главным специалистом по кадровым вопросам, ведущим специалистом организационного отдела;
- 2013—2014 — работал в Ленинской районной администрации мэрии Бишкека — исполнял обязанности заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ и благоустройства;
- 2016—2017 — работал в государственной типографии ОАО «Учкун» руководителем аппарата;
- с апреля по июль 2017-го был главным бухгалтером в санитарно-экологической инспекции мэрии города столицы;
- с июля по ноябрь 2017-го работал руководителем аппарата в администрации Октябрьского района мэрии Бишкека;
- 2017—2020 — был заведующим организационным отделом аппарата муниципалитета столицы.