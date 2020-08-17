В Бишкеке мужчина взял у знакомого деньги под бизнес и скрылся. Его задержали

Сотрудники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого в имущественных кражах и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 12 мая с заявлением в милицию обратился гражданин У.У. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые проникли в его дом на улице Онарчинской и украли мобильный телефон. Факт был зарегистрирован ЕРПП по статье «Кража» УК КР.

Кроме того, 3 июля с заявлением в милицию обратился гражданин С.Д. Он просил принять меры в отношении малознакомого мужчины, который вошел к нему в доверие и предложил вести совместный бизнес по производству водной эмульсии. Злоумышленник взял $3 тысячи 200 и скрылся в неизвестном направлении.

Фото УВД Октябрьского района. Подозреваемый в мошенничестве

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Милиция установила, что подозреваемый — 35-летний Б.Ш. находится на территории Иссык-Кульской области. Его задержали и водворили в ИВС. В ходе расследования задержанный добровольно выдал следствию украденный мобильный телефон. Устанавливается возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений», — сообщили в УВД.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0700102700, 0222222209 и 102.