В Бишкеке на 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Альмира Мамбеталиева

В Бишкеке на 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Кыргызстана Альмира Мамбеталиева. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Фото Верховного суда. На 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Кыргызстана Альмира Мамбеталиева

С 1972 по 1973 год была прокурором по надзору за уголовными делами в судах в прокуратуре Бишкека. До 1978-го являлась консультантом юридического отдела Президиума Верховного Совета.

С 1978 по 2009 год проработала судьей Верховного суда.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Альмиры Мамбеталиевой.