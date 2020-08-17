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Общество

В Бишкеке на 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Альмира Мамбеталиева

В Бишкеке на 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Кыргызстана Альмира Мамбеталиева. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Верховного суда
Фото Верховного суда. На 74-м году жизни скончалась заслуженный юрист Кыргызстана Альмира Мамбеталиева
По ее данным, Альмира Мамбеталиева родилась 26 апреля 1946 года во Фрунзе. В 1971-м окончила юридический факультет Киргизского государственного университета имени 50-летия СССР, начала работать стажером в прокуратуре Кантского района.

С 1972 по 1973 год была прокурором по надзору за уголовными делами в судах в прокуратуре Бишкека. До 1978-го являлась консультантом юридического отдела Президиума Верховного Совета.

С 1978 по 2009 год проработала судьей Верховного суда.

Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким Альмиры Мамбеталиевой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162697/
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