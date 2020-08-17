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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане еще у пяти медиков выявили COVID-19

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировали пять случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, новые случаи выявлены в Бишкеке, а также Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях.

За сутки из стационаров с выздоровлением также выписали пять медиков. Кроме того, из домашней самоизоляции — еще девять медицинских работников.

Всего коронавирус выявили у 3 тысяч 35 медиков, выздоровели — 2 тысячи 342.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162693/
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