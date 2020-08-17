В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, больной мужчина умер в Баткенской области.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 496 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.