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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, больной мужчина умер в Баткенской области.

Всего от коронавируса и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 496 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162689/
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