В Кыргызстане выявили еще 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявлено 35 случаев, в Чуйской области — 21, городе Оше — 1, Таласской области — 3, Иссык-Кульской — 15, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 25, Нарынской — 3, Ошской области — 13.

Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 991 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.