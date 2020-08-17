В Кыргызстане выявили еще 135 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.
По ее данным, в Бишкеке выявлено 35 случаев, в Чуйской области — 21, городе Оше — 1, Таласской области — 3, Иссык-Кульской — 15, Баткенской — 19, Джалал-Абадской — 25, Нарынской — 3, Ошской области — 13.
Всего за весь период зарегистрировали 41 тысячу 991 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.
Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.