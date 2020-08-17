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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 261 человек

В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел 261 человек. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке вылечились 119 человек, в Оше — 19, Чуйской области — 25, Ошской — 15, Таласской — 3, Нарынской — 7, Баткенской — 18, Джалал-Абадской — 29, Иссык-Кульской — 26.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162687/
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