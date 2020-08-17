Адвокаты журналиста из Узбекистана так и не встретились со своим подзащитным

Адвокаты не знают, есть ли жалобы у арестованного оппозиционного журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева. Юристов к нему так и не пустили. Об этом 24.kg рассказала одна из адвокатов Наталья Котик.

По ее словам, она подала заявления на имя председателя ГКНБ и начальника СИЗО, где содержится подозреваемый, но ответа нет до сих пор. «Мы не имеем информации, как у него здоровье, есть ли жалобы, что вообще с ним происходит. Нас совершенно необоснованно не пускают к Абдуллаеву, ссылаясь на двухнедельный карантин», — отметила Наталья Котик, добавив, что ответа нет и на заявление Бобомурода Абдуллаева о предоставлении ему статуса беженца.

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Он был задержан спецслужбами по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.