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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,6 миллиона человек

За последние двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 453 тысячи 976. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 21 миллион 613 тысяч 706 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 403 тысячи 213), Бразилии (3 миллиона 340 тысяч 197), Индии (2 миллиона 589 тысяч 982), России (920 тысяч 719), Южной Африке (587 тысяч 345), Перу (525 тысяч 803), Мексике (522 тысячи 162), Колумбии (468 тысяч 332) и Чили (385 тысяч 946).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 13,6 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 339 тысяч 664 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 774 тысяч 296. За последние двое суток показатель вырос на 9 тысяч 599 человек. В том числе в США скончались 170 тысяч 52 человека, Бразилии — 107 тысяч 852, Мексике — 56 тысяч 757, Индии — 50 тысяч 921 и Великобритании — 46 тысяч 791.

В Кыргызстане зарегистрировали 41 тысячу 991 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 103 тысячи 33, Узбекистане — 35 тысяч 329, Таджикистане — 8 тысяч 65.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162685/
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