Россия передаст 10 тысяч 666 учебников для школьников Ошской области

Свердловская область (Россия) передаст 10 тысяч 666 учебников по химии и физике для старшеклассников города Оша и Ошской области. Об этом сообщили в информационном центре МГУ.

Договоренность о гуманитарном сотрудничестве была достигнута на площадке VIII Российско-Кыргызской межрегиональной конференции весной 2019 года в Бишкеке.

Содействие в транспортировке книг в условиях действующих ограничений в связи с пандемией оказала объединенная российская военная база в Кыргызстане.

В церемонии передачи книг примут участие представители посольства России в Кыргызстане, представитель руководства Министерства образования, и. о. полномочного представителя правительства КР в Ошской области Байыш Юсупов, директор средней школы № 20 имени Исхака Раззакова Светлана Карпушкина.