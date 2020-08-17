11:18
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке милиционер подал в суд на МВД за незаконное увольнение и выиграл

В Бишкеке начальник управления Службы криминальной милиции Мыктыбек Болушев подал в суд на МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Суд признал увольнение главы УВД Ленинского района Мадияра Кулуева незаконным

Уточняется, что 17 января 2020 года на коллегии МВД его освободили от должности за слабую организацию работы. После этого Болушев подал в суд на ведомство.

В Первомайском районном суде редакции сообщили, что иск Мыктыбека Болушева удовлетворен. Решением суда увольнение милиционера признано незаконным.

Ранее на МВД в суд подал начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев. Его освободили от занимаемой должности во время режима ЧП. Решением суда Кулуев восстановлен в занимаемой дожности. МВД должно ему выплатить 116 тысяч 214 сомов за вынужденный прогул.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162675/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
Суд признал увольнение главы УВД Ленинского района Мадияра Кулуева незаконным
Освобождение Батукаева. Заключивших сделку со следствием приговорили к штрафу
Адвокат требует привлечь к ответственности министра труда и соцразвития
Суд по событиям в Кой-Таше в режиме онлайн: подсудимые против
Суд по событиям в Кой-Таше. Подсудимых не привозят на процесс, ГСИН молчит
Судебное заседание по делу о событиях в Кой-Таше решено провести онлайн
Начальником РОВД Ленинского района назначен Женишбек Абитов
Юристы подали в суд на спикера Дастанбека Джумабекова за нарушение регламента ЖК
Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Пострадавшие возмущены
Вы не врач. Адвокат по делу Курсана Асанова заявила отвод судье
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Российские врачи: У&nbsp;переболевших коронавирусом в&nbsp;легких развивается фиброз Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
Роботизированная хирургия в&nbsp;лечении рака мочеполовой системы Роботизированная хирургия в лечении рака мочеполовой системы
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
17 августа, понедельник
11:09
В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой в эпицентре 3 балла В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой в эп...
10:51
В Бишкеке милиционер подал в суд на МВД за незаконное увольнение и выиграл
10:36
В селе Бостери нашли труп утонувшего мужчины
10:21
Выборы-2020. ЦИК разместит всю информацию о кандидатах на портале talapker.kg
10:08
За выходные доллар в Кыргызстане подешевел на 20 тыйынов