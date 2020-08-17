В Бишкеке милиционер подал в суд на МВД за незаконное увольнение и выиграл

В Бишкеке начальник управления Службы криминальной милиции Мыктыбек Болушев подал в суд на МВД. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что 17 января 2020 года на коллегии МВД его освободили от должности за слабую организацию работы. После этого Болушев подал в суд на ведомство.

В Первомайском районном суде редакции сообщили, что иск Мыктыбека Болушева удовлетворен. Решением суда увольнение милиционера признано незаконным.

Ранее на МВД в суд подал начальник УВД Ленинского района Мадияр Кулуев. Его освободили от занимаемой должности во время режима ЧП. Решением суда Кулуев восстановлен в занимаемой дожности. МВД должно ему выплатить 116 тысяч 214 сомов за вынужденный прогул.