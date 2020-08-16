Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз

Всплеск заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией был связан с отменой ограничительных мероприятий. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

Читайте по теме Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей

Российские медики считают, что правительство Кыргызстана сделало все возможное в тот момент, когда фиксировался большой объем заболеваемости.

Врач-пульмонолог Лилия Козырева подчеркнула, что в процессе изучения COVID-19 выяснилось, что у тех, кто переболел инфекцией, в легких может развиваться так называемый постковидный фиброз различной степени тяжести.

«Он будет нарушать диффузионную способность легких. Те изменения, которые происходят в легких при средней и тяжелой степени течения заболевания, могут снижать физическую работоспособность пациента. Реабилитация у каждого длится по-разному, точных сроков никто сказать не может», — проинформировала она.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.