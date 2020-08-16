15:29
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз

Всплеск заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией был связан с отменой ограничительных мероприятий. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения Башкортостана Евгений Кустов.

Читайте по теме
Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей

Российские медики считают, что правительство Кыргызстана сделало все возможное в тот момент, когда фиксировался большой объем заболеваемости.

Врач-пульмонолог Лилия Козырева подчеркнула, что в процессе изучения COVID-19 выяснилось, что у тех, кто переболел инфекцией, в легких может развиваться так называемый постковидный фиброз различной степени тяжести.

«Он будет нарушать диффузионную способность легких. Те изменения, которые происходят в легких при средней и тяжелой степени течения заболевания, могут снижать физическую работоспособность пациента. Реабилитация у каждого длится по-разному, точных сроков никто сказать не может», — проинформировала она.

Напомним, в рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162654/
просмотров: 2184
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 12 медиков
Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались два человека
В КР выявили 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 856
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 355 человек
В Бишкек из Санкт-Петербурга вернулись 162 кыргызстанца
В город Ош из Новосибирска вернулись 150 кыргызстанцев
Капремонт Таласского районного ЦСМ выполнили на 40 процентов
Еще 200 медработников отправились на реабилитацию на Иссык-Куль
Российские медики: Эпидемиологическая ситуация в Кыргызстане стабилизировалась
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Авиарейсы из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Россию: кто и&nbsp;когда может улететь Авиарейсы из Кыргызстана в Россию: кто и когда может улететь
Бизнес
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
16 августа, воскресенье
15:23
Выборы-2020. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться от партии «Ата Мекен» Выборы-2020. Эльвира Сурабалдиева будет баллотироваться...
15:00
Мгновения жизни. Рассвет в Бишкеке и необычные облака
14:38
В Кыргызстане COVID-19 выявили еще у 12 медиков
14:22
Российские врачи: У переболевших коронавирусом в легких развивается фиброз
14:04
Российский врач-пульмонолог рассказала о мужестве кыргызских врачей