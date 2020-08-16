В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели 355 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выздоровели 108 человек, в Оше — 21, в Чуйской области — 37, Ошской — 52, Таласской — 9, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 52, Джалал-Абадской — 48, Баткенской — 20.

Всего за весь период зарегистрировали 34 тысячи 306 выздоровевших.