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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В КР выявили 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 856

В Кыргызстане выявили еще 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 46 случаев, в Оше — 14, в Чуйской области — 19, Ошской — 26, Таласской — 7, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 27, Баткенской − 22.

Всего в стране зарегистрировали 41 тысячу  856 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162649/
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