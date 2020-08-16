В Кыргызстане выявили еще 211 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке выявили 46 случаев, в Оше — 14, в Чуйской области — 19, Ошской — 26, Таласской — 7, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 47, Джалал-Абадской — 27, Баткенской − 22.

Всего в стране зарегистрировали 41 тысячу 856 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.