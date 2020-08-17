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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 13 часов 49 минут. 

Отключения света, газа, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Каинда», парк «Карагачевая роща»;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 31, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Чамгарак, Ак Шоокум, Ашар, Степная, Бозсалкын, Жолон);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Боконбаева, Чуйкова, Уметалиева, Шевченко, переулок Сокулукский;
  • 9.30-12.00 — отрезки улиц Саратовской, Курманалиева, Шайыр, Комсомольской, Чебоксарской;
  • 9.30-11.00 — улица Байтика Баатыра, 1, 1а, 1б, 3;
  • 9.30-19.30 — квадрат, ограниченный улицами Элебесова, Щербакова, Васильева, Сеченова;
  • 9.30-19.00 — 10-й микрорайон, 29/1;
  • 9.30-17.00 — улицы Токтогула, 87, 87/2, Киевская, 74, Тыныстанова, 209, Абдрахманова, 176, 176/1;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Акшоокум, Ашар), отрезки улиц Киевской, Раззакова, проспекта Чуй, бульвара Эркиндик, улицы Патриса Лумумбы, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Термечикова, Ойсул-Ата, Бердибаева, Абдрахманова, Аилчиева);
  • 10.00-18.00 — жилмассивы «Дордой-2» (5-8-я улицы), «Рухий-Мурас» (5-я, 6-я улицы);
  • 12.00-16.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Актан, 10-я);
  • 13.00-17.00 — переулок Сумской, 5, отрезки улиц Разина, Буденного, поспекта Чуй.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жигач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров

Родился 17 августа 1977 года в Нарыне. Мэр города Нарына.

Каныбек уулу Онолбек

Родился 17 августа 1991 года. Мастер спорта КР по волейболу. Трижды (в 2013–2015 годах) признавался лучшим игроком страны.

Дастан Лепшаков

Родился 17 августа 1997 года. Член сборной КР по бильярдному спорту.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162646/
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