Капремонт Таласского районного ЦСМ выполнили на 40 процентов

Капитальный ремонт Таласского районного центра семейной медицины выполнили на 40 процентов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
Сейчас полностью обновили систему отопления и демонтировали перегородки объекта. Закончили также земляные и гравийно-выравнивающие работы по установке хвостохранилища, заново монтируют электропроводку, сантехнические трубы и санитарные узлы.
На 70 процентов заменили элементы деревянных конструкций кровли и установили 55 процентов новых оконных коробок.
Отметим, что финансирование этого объекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. В ремонте задействовано 77 рабочих.