Капремонт Таласского районного ЦСМ выполнили на 40 процентов

Капитальный ремонт Таласского районного центра семейной медицины выполнили на 40 процентов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас полностью обновили систему отопления и демонтировали перегородки ​объекта. Закончили также земляные и гравийно-выравнивающие работы по установке хвостохранилища,​ заново монтируют электропроводку, сантехнические трубы и санитарные узлы.

На 70 процентов заменили элементы деревянных конструкций кровли и установили 55 процентов новых оконных коробок.​

Отметим, что финансирование этого объекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. ​В ремонте задействовано 77 рабочих.