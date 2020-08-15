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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Капремонт Таласского районного ЦСМ выполнили на 40 процентов

Капитальный ремонт Таласского районного центра семейной медицины выполнили на 40 процентов. Об этом сообщили в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

Сейчас полностью обновили систему отопления и демонтировали перегородки ​объекта. Закончили также земляные и гравийно-выравнивающие работы по установке хвостохранилища,​ заново монтируют электропроводку, сантехнические трубы и санитарные узлы.

На 70 процентов заменили элементы деревянных конструкций кровли и установили 55 процентов новых оконных коробок.​

Отметим, что финансирование этого объекта осуществляется за счет средств республиканского бюджета. ​В ремонте задействовано 77 рабочих.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162637/
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