19:40
USD 78.15
EUR 92.35
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка

В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, из 18 книг, выпущенных общим тиражом 8 тысяч 409 экземпляров, семь изданий предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, одно издание — для школ, еще 10 — для образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.

Рукописи утвердили Кыргызская академия образования и Ученый совет. Книги распределили между образовательными организациями и сейчас доставляют в регионы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162628/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 156 тысяч 430 детей пойдут в первый класс в новом учебном году
В бишкекской школе № 54 объявили сбор средств. Родители возмущены
В Чуйской области ученику со слабой успеваемостью не дают продолжить обучение
Поступающим в вузы по контракту снизили пороговый балл ОРТ до 105
В Кыргызстане 97 учеников школ стали победителями альтернативной олимпиады
Поступление в вузы. Как в этом году подавать документы на зачисление
В Кыргызстане зачислять студентов в вузы будут в формате онлайн
Подарок детям. В Кыргызстане издана уникальная книга об экзотических животных
Автор «Игры престолов» рассказал, когда выйдет новая книга
Как повышают квалификацию учителей, чтобы не было стыдно за их уроки
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 278 случаев COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 40&nbsp;455 В КР выявили 278 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 40 455
Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован Ресторан, где состоялась свадьба дочери Элмирбека Иманалиева, оштрафован
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 272 случая внебольничной пневмонии и&nbsp;COVID-19. Всего&nbsp;&mdash; 41&nbsp;645 В КР выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 41 645
Бизнес
Пройди бесплатное обследование в&nbsp;&laquo;Мобильной клинике&raquo; от&nbsp;MegaCom и&nbsp;Medcenter.kg Пройди бесплатное обследование в «Мобильной клинике» от MegaCom и Medcenter.kg
Новые карты Visa в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; теперь с&nbsp;3D&nbsp;Secure! Новые карты Visa в «Бакай Банке» теперь с 3D Secure!
Год бесплатной связи от&nbsp;MegaCom получили обладатели золотых сертификатов Год бесплатной связи от MegaCom получили обладатели золотых сертификатов
Бесплатные медицинск&shy;ие консультации для абонентов MegaCom Бесплатные медицинск­ие консультации для абонентов MegaCom
15 августа, суббота
19:31
В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие...
19:15
Капремонт Таласского районного ЦСМ выполнили на 40 процентов
19:01
Цифра дня. На телефон доверия для детей поступило 3 тысячи ошибочных звонков
18:45
Еще 200 медработников отправились на реабилитацию на Иссык-Куль
18:30
16 августа: где в регионах отключат свет