В Кыргызстане издали 18 книг, направленных на развитие государственного языка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, из 18 книг, выпущенных общим тиражом 8 тысяч 409 экземпляров, семь изданий предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, одно издание — для школ, еще 10 — для образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования.

Рукописи утвердили Кыргызская академия образования и Ученый совет. Книги распределили между образовательными организациями и сейчас доставляют в регионы.