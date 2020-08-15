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Общество

ФАО ООН передала МЧС КР серверное оборудование

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН передала МЧС КР серверное оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Уточняется, что его будут использовать для создания системы эффективной обработки и управления базой данных о типе стихийных бедствий в Кыргызстане.

«Оснащение позволит департаменту мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций отслеживать текущую ситуацию об опасных природных процессах, также оно будет использоваться в качестве центральной базы данных», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, оборудование испытывается в Узгенском районе Ошской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162627/
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