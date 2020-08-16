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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +36 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

У кого намечается той

Умбеталы Кыдыралиев

Родился 16 августа 1967 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Бекболот Алиев

Родился 16 августа 1977 года в Ошской области. Заместитель министра экономики.

Памятные даты

Создан первый звуковой цветной мультфильм

Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.

Люди, которые меняли мир

Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968-м стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 — блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Его воспитанники сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».

Умер в 1997 году.

Куда сходить

Культура

  • онлайн-выставка «Фронтовые дороги народных депутатов»; Подробнее
  • Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на благотворительную выставку-продажу. Подробнее

Спорт

  • в Кыргызстане стартовали игры по футболу Кыргызской премьер-лиги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162618/
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