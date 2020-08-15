Число зараженных коронавирусом в мире превысило 21,1 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 254 тысячи 451. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 21 миллион 159 тысяч 730 человек. Больше всего зараженных в США (5 миллионов 313 тысяч 55), Бразилии (3 миллиона 226 тысяч 443), Индии (2 миллиона 525 тысяч 922), России (910 тысяч 778), Южной Африке (579 тысяч 140), Перу (516 тысяч 296), Мексике (511 тысяч 369), Колумбии (445 тысяч 111) и Чили (382 тысячи 111).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 13,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 284 тысячи 655 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 764 тысяч 697. За последние сутки показатель вырос на 9 тысяч 147 человек. В том числе в США скончались 168 тысяч 446 человек, Бразилии — 105 тысяч 490, Мексике — 55 тысяч 908, Индии — 49 тысяч 36 и Великобритании — 46 тысяч 791.

В Кыргызстане зарегистрировали 41 тысячу 645 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 102 тысячи 287, Узбекистане — 34 тысячи 17, Таджикистане — 7 тысяч 989.